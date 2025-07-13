Ферстаппен второй худший по регрессу в текущем сезоне пилот

Макс набрал на 90 очков меньше.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен отметился неприятным антидостижением.

За первую половину текущего сезона нидерландец набрал лишь 165 очков, что на 90 очков меньше, чем в прошлом сезоне.

С этим результатом Ферстаппен второй худший пилот в пелотоне по регрессу между сезонами.

Наихудший результат показал Карлос Сайнс, который набрал на 133 очка меньше, чем в прошлом сезоне.

Лучший же погресс показал Оскар Пиастри, набравший на 110 очков больше.

Ранее также Марко прокомментиовал шансы Ферстаппена защитить титул.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!