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Автоспорт

Ферстаппен второй худший по регрессу в текущем сезоне пилот

Макс набрал на 90 очков меньше.
Сегодня, 12:47       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен отметился неприятным антидостижением.

За первую половину текущего сезона нидерландец набрал лишь 165 очков, что на 90 очков меньше, чем в прошлом сезоне.

С этим результатом Ферстаппен второй худший пилот в пелотоне по регрессу между сезонами.

Наихудший результат показал Карлос Сайнс, который набрал на 133 очка меньше, чем в прошлом сезоне.

Лучший же погресс показал Оскар Пиастри, набравший на 110 очков больше.

Ранее также Марко прокомментиовал шансы Ферстаппена защитить титул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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