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Автоспорт

Марко поразсмыслил о шансах Ферстаппена сохранить титул

Функционер верит в интригу в сезоне-2025.
Сегодня, 12:44       Автор: Антон Федорцив
Хельмут Марко и Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Хельмут Марко и Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Советник конюшни Ред Булл Хельмут Марко оценил шансы Макса Ферстаппена выиграть пятый титул в этом году. Нидерландский пилот идет третьим в общем зачете после половины этапов.

"Всего через неделю после того, как он заранее сошел в Австрии из-за столкновения с Антонелли, Максу досталось пятое место в Сильверстоуне. Ферстаппену от этого не легче защищать свой титул, но мы далеки от того, чтобы перестать считаться с ним", – написал Марко для SPEEDWEEK.

Ферстаппен с двумя победами в активе набрал 165 очков. Впереди него – оба пилота Макларен. Австралиец Оскар Пиастри завоевал 234 очка, а британский гонщик Ландо Норрис – на восемь меньше.

Тем временем экс-руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер получил запрет на переход в другие команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Хельмут Марко

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