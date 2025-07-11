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Автоспорт

Хорнер получил временный бан от Ред Булл

Британец будет "ухаживать за садом" в этом году.
Сегодня, 17:25       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Стало известно, когда экс-руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер сможет возглавить другую конюшню Формулы-1. Австрийская команда отправила функционера в "обязательный отпуск по уходу за садом" до конца сезона, сообщает Sky Sports.

Британский менеджер сможет присоединиться к другой конюшне 1 января 2026 года. Стороны продолжают переговоры по прекращению сотрудничества. Контракт Хорнера с Ред Булл рассчитан до 2030 года, так что ему будет начислена компенсация.

Функционер возглавил "красных быков" перед сезоном-2005. С тех пор австрийская конюшня превратилась в гранд F1. В частности, пилоты команды завоевали 8 чемпионских титулов и 6 Кубков конструкторов.

Кстати, команда Альпин первой проявила интерес к приглашению Хорнера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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