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Автоспорт

Ферстаппен отреагировал на неожиданное увольнение Хорнера

Действующий чемпион мира простился с функционером.
Сегодня, 18:44       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Конюшня Ред Булл уволила Кристиана Хорнера с должности руководителя команды. Пилот "красных быков" Макс Ферстаппен прокомментировал отставку британца в X.

"С моей первой победы до четырех титулов чемпиона мира мы вместе разделили огромный успех, которого смогли достичь. Выигрывая памятные гонки и устанавливая новые и новые рекорды. Спасибо тебе за все, Кристиан!" – написал нидерландец.

Хорнер возглавил Ред Булл в 2005 году. Под его руководством австрийская конюшня превратилась в гранда F1. Пилоты команды завоевали 8 чемпионских титулов и 6 Кубков конструкторов.

Тем временем Феррари объявила о новом контракте опытного пилота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен

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