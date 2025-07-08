Феррари объявила о продлении контракта с одним из пилотов

Феррари продлила соглашение с Антонио Джовинацци.

31-летний пилот продолжить выступать за Скудерию в WEC, а также продолжит исполнять обязанности резервного пилота в Формуле-1.

Напомним, что в 2023 году Джовинацци в составе Феррари выиграл 24 часа Ле-Мана.

До этого итальянец также провел три сезона в качестве пилота Альфа Ромео, однако не добыл ни одной победы или подиума.

Ранее также стало известно, за счет Хюлькенберг выиграл свой первый подиум.

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