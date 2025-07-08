Хюлькенберг дважды проигнорировал приказы команды на пути к своему первому подиуму

Пилот Зауберг Нико Хюлькенберг сам стал творцом своего подиума, рассказал RaceFans.

Издание привело запись переговоров гонщика со своим гоночным инженером, из которых оказалось, что Нико дважды ослушался приказов.

Уже на втором круге Заубер позвал пилота в боксы за сликами, как сделали ряд гонщиков, однако Хюлькенберг отклонил приказ, заявив, что еще слишком рано.

А спустя пару круго Нико самовольно заехал на питы, хотя команда просила его оставаться на трассе.

Пилот взял на себя ответственность за оба решения, и в итоге впервые в карьере сумел заехать на подиум.

Ранее в Мерседес признали, что стратегия команда оказалась провальной.

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