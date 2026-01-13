iSport.ua
Альпин покинул один из пилотов

Джек Дуэн продолжит карьеру в другом месте.
Сегодня, 14:22       Автор: Андрей Безуглый
Джек Дуэн / Getty Images
Резервный пилот Альпин Джек Дуэн покинул команду.

Как говорится в официальном заявлении, это решение было обоюдным.

Вероятно, Дуэн продолжит карьеру в японской Суперформуле. где участвовал в предсезонных тестах в декабре. Однако пока официального подтверждения тому нет.

Напомним. что прошлый сеон Джек Дуэн начал в качестве пилота Альпин, однако уже спустя шесть гонок его заменили на Франко Колапинто.

За те шесть гонок Дуэн не набрал ни одного очка, максимум финишировав на 13-й позиции.

Ранее также Дэймон Хилл оценил перспективы Аджара в новой команде.

 

