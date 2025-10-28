Роджерс подал в отставку с поста главного тренера Селтика
Селтик объявил об уходе главного тренера Брендана Роджерса.
Напомним, что специалист во второй раз возглавил шотландский гранд в 2023 году.
После девяти туров текущего сезона Роджерс подал в отставку, которая была принята. Команда при нем выиграла лишь пять матчей.
Клуб объявил, что пока с первой командой будут работать экс-тренер Селтика Мартин О’Нил и их же экс-игрок Шон Мэлоуни. В ближайшее время попытаются найти замену Роджерсу.
Интересно, что сейчас в чемпионате лидирует Хартс, оторвавшийся от Селтика на восемь очков. При этом за последние 40 лет, со временем сэра Алекса Фергюсона и его Абердина, чемпионами становились только Рейнджерс и Селтик.
Ранее также сообщалось, что Ювентус уже ведет переговоры с новым тренером.
