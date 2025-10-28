iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роджерс подал в отставку с поста главного тренера Селтика

Команда выиграла лишь пять матчей в девяти турах.
Сегодня, 00:25       Автор: Андрей Безуглый
Брендан Роджерс / Getty Images
Брендан Роджерс / Getty Images

Селтик объявил об уходе главного тренера Брендана Роджерса.

Напомним, что специалист во второй раз возглавил шотландский гранд в 2023 году.

После девяти туров текущего сезона Роджерс подал в отставку, которая была принята. Команда при нем выиграла лишь пять матчей.

Клуб объявил, что пока с первой командой будут работать экс-тренер Селтика Мартин О’Нил и их же экс-игрок Шон Мэлоуни. В ближайшее время попытаются найти замену Роджерсу.

Интересно, что сейчас в чемпионате лидирует Хартс, оторвавшийся от Селтика на восемь очков. При этом за последние 40 лет, со временем сэра Алекса Фергюсона и его Абердина, чемпионами становились только Рейнджерс и Селтик.

Ранее также сообщалось, что Ювентус уже ведет переговоры с новым тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брендан Роджерс

Статьи по теме

Экс-тренер Ливерпуля и Лестера согласился вернуться в Селтик Экс-тренер Ливерпуля и Лестера согласился вернуться в Селтик
Селтик может вернуть тренера, с которым трижды брал домашний требл Селтик может вернуть тренера, с которым трижды брал домашний требл
Лестер объявил об увольнении Роджерса Лестер объявил об увольнении Роджерса
Лестер раздумывает над увольнением Роджерса Лестер раздумывает над увольнением Роджерса

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико и Порту
просмотров

Последние новости

Европа00:25
Роджерс подал в отставку с поста главного тренера Селтика
Европа00:00
Атлетико ворвался в топ-4, обыграв Бетис
Вчера, 23:15
Европа23:15
Лидер Интера пропустит миланское дерби
Формула 122:42
Альпин вскоре объявит новый контракт со своим пилотом
НБА22:15
НБА назвала лучших игроков первой недели
Европа21:45
Реал снова потерял одного из своих защитников
Европа21:05
Ноттингем оценил своего хавбека в 100 млн фунтов
Европа20:30
Винисиус снова задумался об уходе из Реала
Европа19:55
Экс-хавбек ПСЖ и Севильи объявил об окончании карьеры
Теннис19:52
Стало известно, кто станет соперником Алькараса во втором круге Мастерса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK