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Лестер раздумывает над увольнением Роджерса

Североирландец может остаться без работы.
Сегодня, 09:25
Брендан Роджерс / Getty Images
Брендан Роджерс / Getty Images
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Главный тренер Лестера Брендан Роджерс может покинуть свою должность в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Североирландец находится под угрозой увольнения из-за того, что команда продемонстрировала худший старт сезона за последние 39 лет. "Лисы" за 7 матчей в АПЛ один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, в том числе вчера от Тоттенхэма со счетом 2:6.

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В свою очередь руководству Лестера нравится Томас Франк, возглавляющий Брентфорд, однако неясно, возможно ли убедить 48-летнего датчанина сменить клуб по ходу сезона.

Запасным вариантом для "лис" является назначение Шона Дайча, покинувшего Бернли в апреле этого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер Брендан Роджерс
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