Лестер раздумывает над увольнением Роджерса

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс может покинуть свою должность в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Североирландец находится под угрозой увольнения из-за того, что команда продемонстрировала худший старт сезона за последние 39 лет. "Лисы" за 7 матчей в АПЛ один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, в том числе вчера от Тоттенхэма со счетом 2:6.

Читайте также: Роджерc - о разгроме от Тоттенхэма: Это жестоко, сочувствую игрокам

В свою очередь руководству Лестера нравится Томас Франк, возглавляющий Брентфорд, однако неясно, возможно ли убедить 48-летнего датчанина сменить клуб по ходу сезона.

Запасным вариантом для "лис" является назначение Шона Дайча, покинувшего Бернли в апреле этого года.