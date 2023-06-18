Экс-тренер Ливерпуля и Лестера согласился вернуться в Селтик

Шотландцы не долго оставались без главного тренера после того, как Ангелос Постекоглу решил уйти в Тоттенхэм.

Брендан Роджерс согласовал условия долгосрочного контракта с шотландским Селтиком, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "кельты" завершают подготовку всех необходимых документов - объявление о соглашении ожидается в ближайшее время.

50-летний специалист вернется в клуб, вместе с которым выиграл десять трофеев во время своего первого пребывания в Глазго. На его счету три чемпионства Шотландии, три национальных кубка и три кубка лиги, а также один кубок Глазго.

Напомним, что Роджерс покинул Селтик в середине сезона-2018/19, решив возглавить Лестер, из которого он был уволен в апреле этого года

Предполагается, что Роджерс станет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

Совет директоров Селтика поддержит наставника на трансферном рынке, чтобы помочь ему добиться успеха внутри страны и хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Брендан Роджерс заменит на посту Ангелоса Постекоглу, который этим летом возглавил Тоттенхэм.