Тоттенхэм официально объявил о назначении нового тренера

Тоттенхэм официально объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Энджи Постекоглу.

Стороны заключили четырехлетний контракт.

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Отмечается, что специалист приступит к работе с первого июля. На данный момент неизвестно, кто войдет в тренерский штаб команды.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023

Напомним, Постекоглу покинул Селтик по окончанию сезона. Австралиец работал в шотландском клубе с 2021 года. За это время он вместе с командой выиграл пять трофеев.

Ранее сообщалось, что фанаты Тоттенхэма против тренера, который за 27 лет не получил лицензию.