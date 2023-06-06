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Тоттенхэм официально объявил о назначении нового тренера

"Шпоры" будут работать с австралийским специалистом.
Сегодня, 13:04
Энджи Постекоглу / Getty Images
Энджи Постекоглу / Getty Images

Тоттенхэм официально объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Энджи Постекоглу.

Стороны заключили четырехлетний контракт. 

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Отмечается, что специалист приступит к работе с первого июля. На данный момент неизвестно, кто войдет в тренерский штаб команды.

Напомним, Постекоглу покинул Селтик по окончанию сезона. Австралиец работал в шотландском клубе с 2021 года. За это время он вместе с командой выиграл пять трофеев.

Ранее сообщалось, что фанаты Тоттенхэма против тренера, который за 27 лет не получил лицензию.


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