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"Он выведет нас в Чемпионшип": фанаты Тоттенхэма против тренера, который за 27 лет не получил лицензию

Болельщикам лондонского клуба не нравится кандидатура потенциального тренера их любимой команды.
Сегодня, 21:02
Ангелос Постекоглу / Getty Images
Ангелос Постекоглу / Getty Images

После того, как Хаби Алонсо отказался бросать Байер, а Арне Слот продлил контракт с Фейеноордом, Тоттенхэм переключился на других кандидатов на свободный пост главного тренера.

Одним из таких стал Ангелос Постекоглу, который за два года работы в Селтике дважды привел "кельтов" к чемпионству Шотландии.

Греческий специалист привлек внимание Дэниела Леви, который оказался впечатлен тренером и теперь думает над тем, чтобы пригласить его в Лондон. Однако у такого развития событий есть свои противники.

Как сообщает GiveMeSport, фанаты "шпор" выступают против назначения Постекоглу. Им не нравится, что 57-летний тренер за 27 лет тренерской карьеры так и не получил лицензию UEFA  Pro.

Они также считают, что его тренерского опыта будет недостаточно, чтобы руководить командой на высшем уровне: до Селтика он работал в Австралии, Греции и Японии.

"Будучи владельцем сезонного абонемента Тоттенхэма на протяжении 30 лет, мы не можем допустить, чтобы этот парень был у руля. Он выведет нас в Чемпионшип! #НетПостекоглу", - написал в Twitter один из болельщиков Тоттенхэма.

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"Любой, кто приветствует этого парня, либо австралиец, либо друг Леви. Только окружение Леви будет счастливо этому назначению #НетАнге #НетПостекоглу".

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"Полностью согласен #НетПостекоглу Парень клоун. "Шпоры" заслуживают лучшего".

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Удивительно, но фанаты Селтика поддержали своих английских коллег, что показывает, что они более чем хотят сохранить своего тренера.

Хотя многие поддерживают кампанию против Постекоглу, есть фанаты, которые смирились со своей судьбой и думают, что он был бы хорошим исполнителем этой роли.

"Читал эти твиты #НетПостекоглу Удивительно, болельщики не хотели бы тренера, который побеждал везде, где бы он ни был, во всех футбольных культурах".

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Помимо Ангелоса Постекоглу на свободное место у руля Тоттенхэма претендует экс-тренер Барселоны и сборной Испании Луис Энрике. При этом Дэниел Леви понимает, что его будет очень сложно заманить в Лондон, а потому Постекоглу считается фаворитом на эту работу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм селтик Ангелос Постекоглу

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