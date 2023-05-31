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Тоттенхэм и Ньюкасл сражаются за звездный дуэт из Лестера

Харви Барнс и Джеймс Мэддисон могут остаться в АПЛ вместо того, чтобы играть в следующем сезоне в Чемпионшипе.
Вчера, 21:58
Харви Барнс и Джеймс Мэддисон / Getty Images
Харви Барнс и Джеймс Мэддисон / Getty Images

По итогам сезона-2022/23 Лестер занял 18-е место и покинул Английскую Прмеьер-лигу.

В связи с этим "лисы" могут устроить распродажу своих главных звезд, которые вряд ли захотят тратить год на игру в Чемпионшипе. Этим намерены воспользоваться их недавние конкуренты.

Как сообщает talkSPORT со ссылкой на The Sun, Тоттенхэм и Ньюкасл ведут борьбу за то, чтобы подписать сразу двух лидеров Лестера, а именно Джеймса Мэддисона и Харви Барнса.

По информации источника, будущий представитель Чемпионшипа надеется выручить за каждого по 40 миллионов фунтов.

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Стоит отметить, что прошлым летом "сороки" уже пытались купить Мэддисона, однако англичанин решил остаться в Лестере.

Контракт Джеймса Мэддисона рассчитан до лета 2024 года, а контракт Барнса - до лета 2025 года.

Именно этот дуэт забил практически половину голов команды в АПЛ: из 51 гола Барнс записал на свой счет 13, в то время как Мэддисон отличился десятью голами.

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