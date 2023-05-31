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Манчестер Сити начал переговоры по трансферу полузащитника Челси

"Горожане" серьезно настроены на эту сделку.
Вчера, 21:30
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Манчестер Сити и лондонский Челси ведут переговоры о трансфере Матео Ковачича.

По информации Фабрицио Романо, чемпионы Англии начали конкретные переговоры по переходу 29-летнего хавбека.

В последние несколько дней "горожане" встретились с представителями игрока и провели "положительные беседы" насчет личных условий.

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При этом отмечается, что "пенсионеры" открыты к продаже футболиста в рамках предстоящей перестройки полузащиты. В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров.

В прошедшем сезоне Матео Ковачич принял участие в 37 матчах во всех турнирах, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити АПЛ Матео Ковачич

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