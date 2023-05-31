Манчестер Сити начал переговоры по трансферу полузащитника Челси
"Горожане" серьезно настроены на эту сделку.
Манчестер Сити и лондонский Челси ведут переговоры о трансфере Матео Ковачича.
По информации Фабрицио Романо, чемпионы Англии начали конкретные переговоры по переходу 29-летнего хавбека.
В последние несколько дней "горожане" встретились с представителями игрока и провели "положительные беседы" насчет личных условий.
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При этом отмечается, что "пенсионеры" открыты к продаже футболиста в рамках предстоящей перестройки полузащиты. В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров.
В прошедшем сезоне Матео Ковачич принял участие в 37 матчах во всех турнирах, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.