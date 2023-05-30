Футболист Манчестер Сити встретился со своим сериальным прототипом

Английский Манчестер Сити принял на своем стадионе ряд актеров сериала Тэд Лассо.

Пресс-служба "горожан" поделилась рядом снимков с приема исполнителей нескольких главных ролей. Среди побывавших на Этихад Стэдиум был также исполнитель роли Джейми Тартта Фил Данстер.

Данстер сделал фотографию с вингером коллектива Пепа Гвардиолы Джеком Грилишем. Именно англичанин стал одним из прототипов персонажа Тартта, который, к слову по сюжету сериала перешел в выдуманный АФК Ричмонд именно из Манчестер Сити.

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Напомним, что сериал Тед Лассо повествует о тренере из американского футбола, который без знаний о европейском футболе, принял предложение возглавить клуб Чемпионшипа под названием АФК Ричмонд.