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Футболист Манчестер Сити встретился со своим сериальным прототипом

Джек Грилиш увиделся с актером сериала Тэд Лассо.
Вчера, 21:27
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Английский Манчестер Сити принял на своем стадионе ряд актеров сериала Тэд Лассо.

Пресс-служба "горожан" поделилась рядом снимков с приема исполнителей нескольких главных ролей. Среди побывавших на Этихад Стэдиум был также исполнитель роли Джейми Тартта Фил Данстер.

Данстер сделал фотографию с вингером коллектива Пепа Гвардиолы Джеком Грилишем. Именно англичанин стал одним из прототипов персонажа Тартта, который, к слову по сюжету сериала перешел в выдуманный АФК Ричмонд именно из Манчестер Сити.

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Напомним, что сериал Тед Лассо повествует о тренере из американского футбола, который без знаний о европейском футболе, принял предложение возглавить клуб Чемпионшипа под названием АФК Ричмонд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш

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