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Игроки, покинувшие Тоттенхэм начиная с 2008 года, выиграли более сотни трофеев

С каждым новым трофеем экс-одноклубников действующие игроки "шпор" грустят еще больше.
Вчера, 22:29
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Свой последний трофей лондонский Тоттенхэм завоевал в далеком 2008 году, когда в финале кубка лиги был обыгран Челси со счетом 2:1.

"Шпоры" начали уже 16-й год бестрофейности. При этом у игроков лондонской команды есть вариант, как добыть чемпионство или кубок, но, как показывает практика, для этого им нужно покинуть клуб.

Как сообщает SPORTbible, начиная с лета 2008 года, 49 футболистов, которые покинули Тоттенхэм, в сумме выиграли 164 трофея.

Лишь за последние несколько дней сразу пять экс-игроков лондонцев поднимали над головой кубок: Кайл Уокер выиграл кубок Англии, Винсент Янссен и Тоби Альдервейрельд стали чемпионами Бельгии, а Джо Харт и Кэмерон Картер-Викерс выиграли кубок Шотландии.

Стоит отметить, что последняя пара игроков победила в составе Селтика, чей тренер с высокой долей вероятности в ближайшее время возглавит Тоттенхэм.

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