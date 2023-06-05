Игроки, покинувшие Тоттенхэм начиная с 2008 года, выиграли более сотни трофеев

С каждым новым трофеем экс-одноклубников действующие игроки "шпор" грустят еще больше.

Свой последний трофей лондонский Тоттенхэм завоевал в далеком 2008 году, когда в финале кубка лиги был обыгран Челси со счетом 2:1.

"Шпоры" начали уже 16-й год бестрофейности. При этом у игроков лондонской команды есть вариант, как добыть чемпионство или кубок, но, как показывает практика, для этого им нужно покинуть клуб.

Как сообщает SPORTbible, начиная с лета 2008 года, 49 футболистов, которые покинули Тоттенхэм, в сумме выиграли 164 трофея.

Лишь за последние несколько дней сразу пять экс-игроков лондонцев поднимали над головой кубок: Кайл Уокер выиграл кубок Англии, Винсент Янссен и Тоби Альдервейрельд стали чемпионами Бельгии, а Джо Харт и Кэмерон Картер-Викерс выиграли кубок Шотландии.

5️⃣ Since Saturday 5 more players had added trophies...



164 between 49 players since our 2008 League cup



🏆 Kyle Walker - FA Cup

🏆 Vincent Janssen - Belgian Pro League

🏆 Toby Alderweireld - Belgian Pro League

🏆 Joe Hart - Scottish Cup

🏆 Cameron Carter-Vickers - Scottish Cup pic.twitter.com/byhMlbQWK3 — 🧾 ꜱᴘᴜʀꜱ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇꜱ 🟣🟡 (@SpursUpdates2) June 4, 2023

Стоит отметить, что последняя пара игроков победила в составе Селтика, чей тренер с высокой долей вероятности в ближайшее время возглавит Тоттенхэм.