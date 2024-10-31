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Тоттенхэм неожиданно выбил Манчестер Сити из Кубка английской лиги

Два быстрых гола решили исход встречи.
Сегодня, 00:14
Тоттенхэм - Манчестер Сити / Getty Images
Тоттенхэм - Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 30 октября, Манчестер Сити принимал дома Тоттенхэм в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Почти сразу же Тоттенхэм был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но арбитр отверг претензии "шпор". За это Тимо Вернер наказал соперника своим первым за 234 дня голом, открыв счет.

Хозяева отлично сумели зажать Сити на их половине, и уже на 25-й минуте Сарр удвоил преимущество Тоттенхэма. Создать нормальную атаку у "горожан" удалось лишь ближе к концу первого тайма, а уже в компенсированное время Нунеш филигранным ударом отыграл один мяч.

Во втором тайме Тоттенхэм стал играть еще чуть более уверенно, попросту блокируя все попытки соперника выйти в атаку. Два убойных момента упустили "шпоры" во втором тайме, и лишь благодаря Ортеге Манчестер Сити не был разгромлен, однако и выиграть тоже не удалось.

Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити 1/8 финала Кубка лиги

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1
Голы: Вернер, 5, Сарр, 25 - Нунеш, 45+4

Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 11 - 16
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 4 - 4
Фолы: 18 - 6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Манчестер Сити

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