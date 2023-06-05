Австралийский наставник Селтика без лицензии возглавит Тоттенхэм
Лондонский Тоттенхэм завершает процесс поиска нового главного тренера.
Как сообщает Фабрицио Романо, следующим наставником "шпор" станет Ангелос Постекоглу, который ныне работает в шотландском Селтике.
По информации источника, стороны договорились о двухлетнем контракте с опцией возможного продления еще на год.
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К тому же, Тоттенхэм договорился с Селтиком о сумме компенсации за тренера, которая не разглашается. После того, как клуб из Глазго получит все необходимые документы, о назначении Постекоглу в Лондоне будет объявлено официально.
Напомним, что фанаты лондонского клуба оказались не в восторге от выбора нового тренера, у которого до сих пор нет лицензии УЕФА Pro.