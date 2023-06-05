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Боруссия Д представила новичка, который заменит ушедшего из клуба Геррейро

Футболист сменил город, но не название команды.
Сегодня, 19:06
Рами Бенсебаини / Getty Images
Рами Бенсебаини / Getty Images

Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте сообщила о пополнении в команде Эдина Терзича.

Новым игроком "шмелей" стал Рами Бенсебаини, который подписал четырехлетний контракт. Левый защитник присоединился к дортмундскому коллективу на правах свободного агента, так как у него истек контракт с Боруссией из Менхенгладбаха.

"Рами — игрок в расцвете сил; он накопил большой национальный и международный опыт в Бундеслиге, французской Лиге 1, Лиге чемпионов и Лиге Европы, и, кроме того, он является неотъемлемой частью национальной сборной на своей родине".

"Мы с нетерпением ждем возможности поработать с игроком, у которого хороший баланс между оборонительной и атакующей игрой", - заявил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

До Боруссии из Менхенгладбаха Рами Бенсебаини выступал за такие команды, как бельгийский Льерс, французские Монпелье и Ренн, а также Параду из Алжира.

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В Дортмунде 28-летний алжирец должен будет заменить Рафаэля Геррейро, который покинул команду в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Бенсебаини сыграл в 30 матчах во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и одну результативную передачу.

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