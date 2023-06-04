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Универсальный хавбек Боруссии определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Геррейру близок к переходу в стан мюнхенцев.
Сегодня, 11:30
Рафаэл Геррейру / Getty Images
Рафаэл Геррейру / Getty Images

Полузащитник Боруссии Дортмунд Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в Баварии. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Португалец 30 июня станет свободным агентом, поэтому он открыт к переходу в мюнхенский клуб. Детали личного контракта пока не согласованы.

На 29-летнего игрока также претендует Атлетико, однако Бавария находится гораздо ближе к трансферу.

Напомним, за семь лет в Боруссии Геррейру принял участие в 224 матчах, в которых отметился 40 голами и 50 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в Баварии определились с ценником на Эрнандеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Боруссия Дортмунд Рафаэл Геррейру

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