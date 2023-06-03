В Баварии определились с ценником на Эрнандеса

В Баварии определились с трансферной стоимостью защитника Люки Эрнандеса. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы хотят получить за французского центрбека более 60 миллионов евро. На меньшую сумму клуб не готов идти.

Сам Люка хочет покинуть Баварию и присоединиться к ПСЖ в летнее трансферное окно. Парижане сделали игроку выгодное предложение, а также контракт на четыре года.

Напомним, Бавария приобрела Люку Эрнандеса у мадридского Атлетико летом 2019 года за 80 миллионов. С того момента он сыграл за команду в 107 матчах, в которых отметился двумя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико и Бавария ведут борьбу за игрока Боруссии Д.