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Бартулович вслед за Ковальцом покинул Ингулец

Еще один тренер больше не связан контрактом с командой.
Сегодня, 18:47
Младен Бартулович / ФК Ингулец
Младен Бартулович / ФК Ингулец

Ингулец объявил о расставании с легендой чемпионата Украины Младеном Бартуловичем.

О подобном решении клуб из Петрово сообщил на своем официальном сайте.

"Футбольный клуб Ингулец благодарит Младена Бартуловича за годы сотрудничества. Младен пришел в клуб в январе 2020 года и своим опытом, решительностью и важными голами помог команде получить бронзовые награды Первой лиги и выйти в УПЛ, а впоследствии и сохранить прописку в высшем украинском дивизионе".

"По завершению карьеры игрока получил тренерский диплом и стал ассистентом главного тренера клуба, а после увольнения Сергея Лавриненко и до назначения Сергея Ковальца возглавлял команду и в трех матчах одержал две победы, уступив в ожесточенной борьбе только киевскому Динамо".

"Желаем Младену в тренерской карьере достичь не меньших высот, чем это было на футбольном поле. Спасибо за все, легионер с украинским сердцем!".

Напомним, что днем ранее Ингулец уволил Сергея Ковальца с поста главного тренера - теперь же руководить командой будет его бывший ассистент.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Ингулец младен бартулович

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