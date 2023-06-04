Ингулец уволил Ковальца с поста главного тренера

В плей-офф команда будет играть уже без него.

Ингулец уволил Сергея Ковальца с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Готовить команду к матчам плей-офф за место в УПЛ против ЛНЗ (Черкассы) в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет ассистент Ковальца Владислав Лупашко.

"Футбольный клуб Ингулец благодарит Сергея Ивановича Ковальца за сотрудничество. Он взял на себя управление командой в сложный для клуба период. На его счету историческая победа над киевским Динамо и другие победы над давними соперниками Ингульца".

"Благодарим его за отдачу, старания и футбольный опыт, которым он поделился с нами. Желаем Сергею Ивановичу успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в заявлении клуба.

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Ковалец возглавил коллектив из Петрово в конце 2022 года. Под его руководством Ингулец провел 16 матчей (пять побед, три ничьи, восемь поражений). По итогам сезона команда заняла 14-е место чемпионата Украины.