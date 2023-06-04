Заря выступила с заявлением насчет Мишнева, который не имел права играть против Миная

Несмотря на отсутствие игрока в заявке, хавбек вышел на замену, что может повлечь за собой техническое поражение.

В воскресенье, 4 июня, в рамках 30-го тура УПЛ Заря разгромила Минай со счетом 3:0.

На 76-й минуте встречи на футбольное поле вышел Дмитрий Мишнев, которого не было в заявке "черно-белых" на эту игру.

⬛️⬜️ Наш стартовий склад на сьогоднішній матч: pic.twitter.com/e61MJVAH8N — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 4, 2023

Спустя несколько часов луганчане на своем официальном сайте опубликовали заявление, в котором признали свою ошибку.

"Футбольный клуб Заря в течение сезона настойчиво шел к своей цели – побороться за самые высокие места в чемпионате и завоевать в год столетия историческое место, которое даст команде право играть в Лиге Чемпионов".

"Все, кто смотрел игру с Минаем, видели, что команда делала все для этого, уверенно победила и отдала все силы на поле ради результата".

"И все, кто смотрел матч сегодня, видели это. Но из-за досадной технической ошибки, о которой мы узнали от делегата матча уже после игры, на поле вышел Дмитрий Мишнев, которого, как оказалось, не было в протоколе".

"Футбольный клуб Заря хочет прекратить все возможные домыслы по этому поводу и откровенно заявить, что эта нелепая ситуация произошла только из-за досадной технической ошибки. Извиняемся перед болельщиками и продолжаем уверенный путь к новым высотам!".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с информацией, когда украинские клубы начнут свой путь в следующем еврокубковом сезоне.