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Гвардиола - о поражении от Тоттенхэма: Игроки из нашей академии показали невероятную игру

Пеп нашел позитив в вылете из Кубка.
Сегодня, 09:49
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о поражении от Тоттенхэма в Кубке Лиги.

По словам испанского специалиста, молодые футболисты, которым он дал шанс провели исключительную игру.

"Великолепный матч. Я очень доволен игрой ребят из нашей академии. Они такие быстрые, безумная команда. Я очень доволен.

Мы играли шикарно. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы перевернуть игру в контратаках, я прекрасно понимаю, как мы провели этот поединок".

Также Гвардиола прокомментировал травму Савиньо.

"В футболе иногда бывают затруднительные положения. Это нормально. Завтра мы узнаем что случилось с ним", - резюмировал Пеп.

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