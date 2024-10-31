Гвардиола - о поражении от Тоттенхэма: Игроки из нашей академии показали невероятную игру
Пеп нашел позитив в вылете из Кубка.
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о поражении от Тоттенхэма в Кубке Лиги.
По словам испанского специалиста, молодые футболисты, которым он дал шанс провели исключительную игру.
"Великолепный матч. Я очень доволен игрой ребят из нашей академии. Они такие быстрые, безумная команда. Я очень доволен.
Мы играли шикарно. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы перевернуть игру в контратаках, я прекрасно понимаю, как мы провели этот поединок".
Также Гвардиола прокомментировал травму Савиньо.
"В футболе иногда бывают затруднительные положения. Это нормально. Завтра мы узнаем что случилось с ним", - резюмировал Пеп.
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