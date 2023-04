Лестер объявил об увольнении Роджерса

Лестер на своем официальном сайте объявил о том, что Брендан Роджерс покинул должность главного тренера.

Стороны договорились о преждевременном прекращении сотрудничества. Его ассистент Крис Дэвис и тренер по физподготовке Глен Дрисколл также покидуют клуб.

Готовить команду к предстоящим матчам будут тренеры Адам Сэдлер и Майк Тауэлл.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.