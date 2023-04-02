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Лестер объявил об увольнении Роджерса

Ирландский специалист покидает команду, проработав на Кинг Пауэр Стэдиум четыре года.
Сегодня, 17:31
Брендан Роджерс / Getty Images
Брендан Роджерс / Getty Images

Лестер на своем официальном сайте объявил о том, что Брендан Роджерс покинул должность главного тренера.

Стороны договорились о преждевременном прекращении сотрудничества. Его ассистент Крис Дэвис и тренер по физподготовке Глен Дрисколл также покидуют клуб.

Готовить команду к предстоящим матчам будут тренеры Адам Сэдлер и Майк Тауэлл.

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Брендан Роджерс возглавил Лестер 26 февраля 2019 года, сменив на посту Клода Пюэля.

За четыре года своей работы 50-летний ирландец выиграл с "лисами" кубок Англии (2020/21) и Суперкубок Англии (2021).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Брендан Роджерс Лестер Сити

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