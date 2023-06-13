Селтик может вернуть тренера, с которым трижды брал домашний требл

Брендан Роджерс может вернуться в Селтик, пишет Sky Sports.

Напомним, что в шотландском клубе на данный момент вакантна должность главного тренера после ухода в Тоттенхэм Ангелоса Постекоглу.

Роджерс же уже работал в Селтике в период с 2016 по 2019 год, взяв с клубом три внутренних требла подряд.

В середине сезона 2018/19 Роджерс перешел в Лестер, где некоторое время числился одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги. Но был уволен за неудовлетворительные результаты в апреле 2023 года.

Напомним, что на следущий сезон к тренерской работе также может вернуться может вернуться Рафаэль Бенитес.