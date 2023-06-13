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Бенитес может вернуться к тренерской работе

В услугах испанца заинтересован аутсайдер Серии А.
Сегодня, 21:52
Рафаэль Бенитес / Getty Images
Рафаэль Бенитес / Getty Images

Рафаэль Бенитес может вернуться к тренерской практике уже в следующем сезоне.

В итальянских СМИ все чаще связывают имя экс-тренера Ливерпуля с Салернитаной. Аутсайдер Серии А сумел сохранить прописку, но результаты команды сложно назвать удовлетворительными.

Бенитес же, напомним, уже имеет опыт работы в итальянском чемпионате, в 2010 году он поработал в Интере полгода, а потом с 2013 по 2015 год тренировал Наполи. 

Последним местом работы испанского специалиста стал Эвертон, откуда его уволили еще в январе 2022 года. То есть, Бенитес сидит без работы уже полтора года.

Ранее также стало известно, что Массимилиано Аллегри остается в Ювентусе на следующий сезон.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Бенитес Салернитана

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