Именитый тренер возглавит греческий гранд

Рафаэль Бенитес будет работать с Панатинаикосом.
Вчера, 19:48       Автор: Андрей Безуглый
Рафаэль Бенитес / Getty Images
Рафаэль Бенитес / Getty Images

Испанский специалист Рафаэль Бенитес готовится возглавить Панатинаикос, пишет Sport24.

По информации издания, тренер уже приземлился в Греции со своей командой, чтобы завершить сделку.

СМИ утверждают, что Бенитес станет самым высокооплачиваемым тренером чемпионата, получая 4 млн евро в год. Официально представить специалиста должны в субботу.

Напомним, что ранее Рафаэль Бенитес возглавлял Ливерпуль, Реал, Эвертон и другие клубы. Его последним местом работы была Сельта.

Ранее также сообщалось, что Лионель Месси продлил контракт.

