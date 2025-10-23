Именитый тренер возглавит греческий гранд

Рафаэль Бенитес будет работать с Панатинаикосом.

Испанский специалист Рафаэль Бенитес готовится возглавить Панатинаикос, пишет Sport24.

По информации издания, тренер уже приземлился в Греции со своей командой, чтобы завершить сделку.

СМИ утверждают, что Бенитес станет самым высокооплачиваемым тренером чемпионата, получая 4 млн евро в год. Официально представить специалиста должны в субботу.

Напомним, что ранее Рафаэль Бенитес возглавлял Ливерпуль, Реал, Эвертон и другие клубы. Его последним местом работы была Сельта.

