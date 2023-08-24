Противоположное мнение: Бенитес встал на защиту хавбека Сельты

Главный тренер Сельты Рафаэль Бенитес подтвердил переход Габри Вейги в Аль-Ахли.

"Сделка с Аль-Ахли изменит жизнь Вейги в положительную сторону. Это больно, но в то же время поможет нашему клубу в финансовом плане".

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"Это не только место для старых футболистов. У меня был Карраско в Китае, он вернулся и сейчас играет в Лиге чемпионов", – сказал испанец в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, Вейга отказал Наполи ради трансфера в клуб из Саудовской Аравии.

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