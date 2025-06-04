Талантливый хавбек может вернуться в Европу

Габри Вейга может перейти в Порту.

Хавбек Аль-Ахли Габри Вейга может вернуться в Европу сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что в 2023 году молодой испанский талант неожиданно предпочел перебраться в Саудовскую Аравию за 30 млн евро.

С тех пор игрок провел 66 матчей, отличвшись 12 голами и 10 ассистами.

Теперь же Вейга готов к переходу в Порту, "драконы" согласовали трансфер опорника всего за 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что в европейский футбол может вернуться Поль Погба.

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