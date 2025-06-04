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Футбол

Монако рассматривает возможность подписания чемпиона мира-2018

Поль Погба хочет вернуться в футбол.
Вчера, 21:25
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Агенты Поля Погба предложили игрока Монако, об этом сообщает FootMercato.

32-летний француз, который отбыл сокращеннe. дисквалификацию за употребление запрещенных веществ должен был вернуться на поле еще в марте 2025 года. Однако он решил подождать наиболее подходящего варианта для продолжения своей карьеры.

Напомним, что во вемя дисквалификации Ювентус разорвал с Погба контракт, потому хавбек сейчас - свободный агент.

Монако всерьез раздумывает над педложением контракта Полю, так как перед следующим сезоном монегаском не помешало бы усиление.

Также ранее сообщалось, что Реал может совершить неожиданный трансфер.

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Источник: mmamania.com
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако поль погба

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