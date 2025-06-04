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Футбол

Реал может подписать третьего лучшего бомбардира Ла Лиги

Анте Будимир может получить повышение.
Вчера, 19:44       Автор: Андрей Безуглый
Анте Будимир / Getty Images
Анте Будимир / Getty Images

Реал рассматривает подписание Анте Будимира, утверждает AS.

Хаби Алонсо якобы запросил у руководства клуба купить форварда определенного профиля, который будет выполнять функции, которые ранее делал Хоселу.

Выбор мадридцев пал на третьего лучшего бомардира Ла Лиги Анте Будимира.

33-летний хорват, выступающий за Осасуну, имеет отступные в 25 млн евро, которые летом будут снижены до 8 млн евро.

В прошлом сезоне Будимир отличился 22 голами, отстав лишь от Роберта Левандовски и Килиана Мбаппе.

Ранее также сообщалось, что Интер официально представил свежий трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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