Интер подписал хорватского таланта

Интер официально объявил о трансфере Петара Сучича.

21-летний хорват был подписан из загребского Динамо за 14 млн евро, также в сделку фигугрирует процент от следующей продажи игрока.

Стоит отметить, что сделка была подписана еще в январе, но только сейчас талантливый опорник присоединился к клубу.

В прошедшем сезоне Сучич провел 32 матча, в которрых отличился семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также стало известно, что другой итальянский гранд может подписать игрока Манчестер Юнайтед.

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