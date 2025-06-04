Вингер Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Италии

Игрок Манчестер Юнайтед Антони активно изучается Ювентусом, пишет UOL.

Напомним, что половину прошлого сезона бразилец провел в Бетисе, где сумел немного возродить карьеру.

В Манчестер игрок не хочет возвращаться, а потому активно ищет себе новый клуб. У Бетиса попросту нет денег выкупить игрока.

Однако им активно интересуется Ювентус, который начал изучать детали возможной сделки.

Ранее также сообщалось, что другой итальянский клуб заблокировал уход своего тренера.

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