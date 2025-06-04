Итальянский клуб заблокировал переход тренера в Интер

Президент не готов отпустить фаворита на должность наставника "нерадзурри".

Комо не отпустит Сеска Фабрегаса в миланский Интер. Президент "озерников" Мирван Суварсо отметил важность испанца для клуба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

"У нас долгосрочный проект. В ближайшие несколько сезонов он будет вращаться вокруг Фабрегаса. Сеск не покинет клуб", – резюмировал функционер.

Фабрегас возглавил Комо перед сезоном 2024/25. Под его руководством "лариани" финишировали на 10-й строчке Серии A. После отставки Симоне Индзаги испанский специалист стал фаворитом на мостик Интера.

Напомним, итальянский Милан повесил неожиданный ценник на Майка Меньяна.

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