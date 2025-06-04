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Футбол

Милан повесил ценник на звезду команды для Челси

Итальянский гранд стремится заработать на продаже капитана.
Сегодня, 14:00       Автор: Антон Федорцив
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Лондонский Челси узнал ценник на вратаря сборной Франции Майка Меньяна. Итальянский Милан хочет получить за голкипера 30 млн евро, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Летнее трансферное окно – последняя возможность "россонери" заработать на продаже француза. Контракт Меньяна с Миланом рассчитан до лета 2026 года. Договориться о пролонгации договора стороны не могут.

В кампании 2024/25 Меньян провел 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 59 мячей. За "россонери" кипер провел четыре сезона. Летом 2021-го Милан заплатил за француза свыше 16 млн в евровалюте.

К слову, английский Манчестер Сити согласовал трансфер хавбека Милана Тиджани Рейндерса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Майк Меньян

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