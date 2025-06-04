Милан повесил ценник на звезду команды для Челси

Лондонский Челси узнал ценник на вратаря сборной Франции Майка Меньяна. Итальянский Милан хочет получить за голкипера 30 млн евро, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Летнее трансферное окно – последняя возможность "россонери" заработать на продаже француза. Контракт Меньяна с Миланом рассчитан до лета 2026 года. Договориться о пролонгации договора стороны не могут.

В кампании 2024/25 Меньян провел 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 59 мячей. За "россонери" кипер провел четыре сезона. Летом 2021-го Милан заплатил за француза свыше 16 млн в евровалюте.

К слову, английский Манчестер Сити согласовал трансфер хавбека Милана Тиджани Рейндерса.

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