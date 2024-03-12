Бенитес уволен с поста главного тренера Сельты
Главный тренер Сельты Рафаэль Бенитес отправлен в отставку с занимаемой должности.
Об этом сообщает пресс-служба галисийского клуба.
Решение об увольнении 63-летнего испанского специалиста было принято после разгромного поражения 0:4 от мадридского Реала в 28-м туре Ла Лиги.
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Клуб поблагодарил Бенитеса и его тренерский штаб за работу, а также пожелала успехов в будущем.
𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Rafa Benítez y el RC Celta separan sus caminos.— RC Celta (@RCCelta) March 12, 2024
Nuestro más sincero agradecimiento a @rafabenitezweb y su cuerpo técnico por la implicación, honestidad y profesionalidad que han mostrado desde su llegada al club.
¡Mucha suerte y éxito en el futuro!
Напомним, что Бенитес возглавил Сельту летом прошлого года. На данный момент галисийская команда с 24 очками после 28 сыгранных матчей занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь на расстоянии двух баллов от зоны вылета.
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