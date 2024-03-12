Бенитес уволен с поста главного тренера Сельты

Именитый испанский специалист не продержался и сезона во главе галисийской команды.

Главный тренер Сельты Рафаэль Бенитес отправлен в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба галисийского клуба.

Решение об увольнении 63-летнего испанского специалиста было принято после разгромного поражения 0:4 от мадридского Реала в 28-м туре Ла Лиги.

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Клуб поблагодарил Бенитеса и его тренерский штаб за работу, а также пожелала успехов в будущем.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Rafa Benítez y el RC Celta separan sus caminos.



Nuestro más sincero agradecimiento a @rafabenitezweb y su cuerpo técnico por la implicación, honestidad y profesionalidad que han mostrado desde su llegada al club.



¡Mucha suerte y éxito en el futuro! — RC Celta (@RCCelta) March 12, 2024

Напомним, что Бенитес возглавил Сельту летом прошлого года. На данный момент галисийская команда с 24 очками после 28 сыгранных матчей занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь на расстоянии двух баллов от зоны вылета.

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