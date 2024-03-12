iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенитес уволен с поста главного тренера Сельты

Именитый испанский специалист не продержался и сезона во главе галисийской команды.
Сегодня, 18:39
Рафаэль Бенитес / Getty Images
Рафаэль Бенитес / Getty Images

Главный тренер Сельты Рафаэль Бенитес отправлен в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба галисийского клуба.

Решение об увольнении 63-летнего испанского специалиста было принято после разгромного поражения 0:4 от мадридского Реала в 28-м туре Ла Лиги.

Читай также: Реал разгромил одного из аутсайдеров благодаря двум автоголам

Клуб поблагодарил Бенитеса и его тренерский штаб за работу, а также пожелала успехов в будущем.

Напомним, что Бенитес возглавил Сельту летом прошлого года. На данный момент галисийская команда с 24 очками после 28 сыгранных матчей занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь на расстоянии двух баллов от зоны вылета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта Рафаэль Бенитес Чемпионат Испании Ла Лига

Статьи по теме

Анчелотти сравнил между собой АПЛ и Ла Лигу Анчелотти сравнил между собой АПЛ и Ла Лигу
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть Осасуну Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть Осасуну
Цыганков отметился ассистом в игре против Осасуны Цыганков отметился ассистом в игре против Осасуны
Атлетико без Гризманна уступил Кадису Атлетико без Гризманна уступил Кадису
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Еврокубки20:30
Прометей - Бург: видео онлайн-трансляция Еврокубка
Украина20:19
Таблица УПЛ: Шахтер удерживает лидерство, Динамо приблизилось к первой тройке
Украина20:16
Бомбардиры УПЛ: Ванат первый пробил "десятку" голов
Украина20:14
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина20:04
УПЛ: ЛНЗ сыграл вничью с Днепром-1, Динамо обыграло Зарю, Шахтер справился с Минаем
Украина20:01
Шахтер не испытал проблем в игре с Минаем
Бокс19:59
Украинец Хегай поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул
НБА19:33
Орландо Мэджик наградили тренера за прогресс результатов команды новым контрактом
Евро-202419:09
Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной
Европа19:07
Клозе и Рокки претендуют на место Сарри у руля Лацио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK