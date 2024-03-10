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Реал разгромил одного из аутсайдеров благодаря двум автоголам

Еще и Гюлер наконец забил.
Сегодня, 21:28
Реал - Сельта / Getty Images
Реал - Сельта / Getty Images

В воскресенье, 10 марта, Реал принимал на Бернабеу одного из аутсайдеров чемпионата Сельту.

Уже в первые 10 минут хозяева должны были открывать счет, но Гуайта сыграл очень уверенно, отразив удар. Но вот с ударом Винисиуса кипер ничего не смог сделать, хотя и отразил первую попытку бразильца.

В целом, в первом тайме у Гуайты было намного больше работы, чем у Лунина, украинцу почти не приходилось вступать в игру.

Во втором тайме Реал будто бы не пытался забить еще, а просто уверенно играл в свой футбол, хотя и не без острых моментов. В итоге, на последнем отрезке мадридцы все же закрепили победу и снова после углового. Рюдигер ударил в перекладину, и мяч рикошетом от Гуайты залетел в ворота. 

И уже под самый занавес матча игроки Сельты снова ошиблись и соорудили очередной автогол. Вальверде не сумел замкнуть классный навес Винисиуса, так что Домингес решил помочь. А после счет до разгромного довел Арда Гюлер, который наконец забил за Реал. 4:0, Реал отрывается от Жироны на семь очков.

Статистика матча Реал - Сельта 28-го тура Ла Лиги

Реал - Сельта 4:0
Голы: Винисиус, 21, Гуайта (автогол), 79, Домингес (автогол), 88, Гюлер, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 2.99 - 0.71
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 24 - 11
Удары в створ: 13 - 1
Фолы: 8 - 13

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