Реал разгромил одного из аутсайдеров благодаря двум автоголам

В воскресенье, 10 марта, Реал принимал на Бернабеу одного из аутсайдеров чемпионата Сельту.

Уже в первые 10 минут хозяева должны были открывать счет, но Гуайта сыграл очень уверенно, отразив удар. Но вот с ударом Винисиуса кипер ничего не смог сделать, хотя и отразил первую попытку бразильца.

В целом, в первом тайме у Гуайты было намного больше работы, чем у Лунина, украинцу почти не приходилось вступать в игру.

Во втором тайме Реал будто бы не пытался забить еще, а просто уверенно играл в свой футбол, хотя и не без острых моментов. В итоге, на последнем отрезке мадридцы все же закрепили победу и снова после углового. Рюдигер ударил в перекладину, и мяч рикошетом от Гуайты залетел в ворота.

И уже под самый занавес матча игроки Сельты снова ошиблись и соорудили очередной автогол. Вальверде не сумел замкнуть классный навес Винисиуса, так что Домингес решил помочь. А после счет до разгромного довел Арда Гюлер, который наконец забил за Реал. 4:0, Реал отрывается от Жироны на семь очков.

Статистика матча Реал - Сельта 28-го тура Ла Лиги

Реал - Сельта 4:0

Голы: Винисиус, 21, Гуайта (автогол), 79, Домингес (автогол), 88, Гюлер, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 2.99 - 0.71

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 24 - 11

Удары в створ: 13 - 1

Фолы: 8 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!