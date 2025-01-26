Тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, может продолжить карьеру в Бразилии
Ботафого заинтересован в услугах Рафаэля Бенитеса.
Испанский специалист Рафаэль Бенитес может вернуться к работе в скором времени, пишет Николо Скира.
Напомним, что экс-тренер Ливерпуля, Реала и Челси находится без работы с марта прошлого года после увольнения из Сельты.
Тем не менее бразилський Ботафого готов предложить испанцу место главного тренера.
Действующий чемпион Бразилии и Кубка Либертадорес связался с представителями Бенитеса, однако пока неизвестно, примет ли испанец предложение.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль обновил клубный рекорд.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!