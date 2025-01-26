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Тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, может продолжить карьеру в Бразилии

Ботафого заинтересован в услугах Рафаэля Бенитеса.
Сегодня, 10:40
Рафаэль Бенитес / Getty Images
Рафаэль Бенитес / Getty Images

Испанский специалист Рафаэль Бенитес может вернуться к работе в скором времени, пишет Николо Скира.

Напомним, что экс-тренер Ливерпуля, Реала и Челси находится без работы с марта прошлого года после увольнения из Сельты.

Тем не менее бразилський Ботафого готов предложить испанцу место главного тренера.

Действующий чемпион Бразилии и Кубка Либертадорес связался с представителями Бенитеса, однако пока неизвестно, примет ли испанец предложение.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль обновил клубный рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Бенитес

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