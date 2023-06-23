Рафаэль Бенитес возглавил клуб испанской Ла Лиги

Знаменитый испанский специалист Рафаэль Бенитес станет новым главным тренером Сельты.

Клуб Ла Лиги на своем официальном сайте объявил о достижении принципиальной договоренности с 63-летним испанцем по поводу будущего сотрудничества. Контракт тренера будет рассчитан на три года.

✅👓 Principio de acuerdo para que 𝐑𝐚𝐟𝐚 𝐁𝐞𝐧𝐢́𝐭𝐞𝐳 sea el entrenador del @RCCelta100 💙#100AnosdeAfoutezaeCorazón — RC Celta (@RCCelta) June 23, 2023

За свою карьеру Бенитес возглавлял Реал Мадрид Кастилью, Вальядолид, Осасуну, Эстремадуру, Тенерифе, Валенсию, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи, Реал, Ньюкасл и Далянь Ифан. Последним его клубом был Эвертон, который он покинул в январе 2022 года.

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Кроме ряда различных трофеев, Бенитес дважды приводил Валенсию к чемпионству, а также становился обладателем Кубка УЕФА, с Ливерпулем выигрывал Лигу чемпионов, а с Челси - Лигу Европы.

Напомним, что минувший сезон Сельта завершила на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.