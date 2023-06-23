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Рафаэль Бенитес возглавил клуб испанской Ла Лиги

Известный экс-тренер Валенсии, Ливерпуля и ряда других команд нашел новое место работы.
Сегодня, 19:55
Рафаэль Бенитес / Getty Images
Рафаэль Бенитес / Getty Images

Знаменитый испанский специалист Рафаэль Бенитес станет новым главным тренером Сельты.

Клуб Ла Лиги на своем официальном сайте объявил о достижении принципиальной договоренности с 63-летним испанцем по поводу будущего сотрудничества. Контракт тренера будет рассчитан на три года.

За свою карьеру Бенитес возглавлял Реал Мадрид Кастилью, Вальядолид, Осасуну, Эстремадуру, Тенерифе, Валенсию, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи, Реал, Ньюкасл и Далянь Ифан. Последним его клубом был Эвертон, который он покинул в январе 2022 года.

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Кроме ряда различных трофеев, Бенитес дважды приводил Валенсию к чемпионству, а также становился обладателем Кубка УЕФА, с Ливерпулем выигрывал Лигу чемпионов, а с Челси - Лигу Европы.

Напомним, что минувший сезон Сельта завершила на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта Рафаэль Бенитес Чемпионат Испании Ла Лига

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