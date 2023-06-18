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Гол c пенальти на 120+9 минуте определил последнего участника Ла Лиги следующего сезона

Алавес вырвал путевку в высший дивизион в решающем противостоянии с Леванте.
Сегодня, 08:28
Алавес победил Леванте / Getty Images
Алавес победил Леванте / Getty Images

Алавес одержал драматичную победу над Леванте, став последним участником испанской Ла Лиги следующего сезона.

Первый поединок финала плей-офф Сегунды неделю назад завершился вничью 0:0. В основное время ответного матча соперники снова не смогли поразить ворота друг друга, а победу Алавес сумел вырвать только на 120+9 минуте второго экстра-тайма.

Гости заработали пенальти, который реализовал Асьер Вильялибре, завоевав для своей команды путевку в высший дивизион.

Стоит отметить, что Алавес вернулся в Ла Лигу спустя год, вылетев из высшего дивизиона в сезоне-2021/2022.

Источник видео: MEGOGO

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