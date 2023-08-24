Кроос - о переходе Вейги в Аль-Ахли: Позорище
Немец раскритиковал футболиста за его выбор.
Полузащитник Реала Тони Кроос выразил недовольство переходу хавбека Сельты Габри Вейги в Аль-Ахли.
"Позорище", - прокомментировал новость о трансфере испанца Кроос.
Напомним, 21-летний испанец принял решение отказаться от перехода в Наподи ради выступлений за Аль-Ахли. Президент клуба из Саудовской Аравии лично уговорил игрока присоединиться к его команде.
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