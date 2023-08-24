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Юный испанский талант откажет Наполи ради Аль-Ахли

Вейга выбрал деньги вместо успешной карьеры.
Сегодня, 10:53
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Хавбек Сельты Габри Вейга определился с новым клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанец принял решение отказаться от перехода в Наподи ради выступлений за Аль-Ахли. Президент клуба из Саудовской Аравии лично уговорил игрока присоединиться к его команде.

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Напомним, неаполитанцы должны были подписать 21-летнего полузащитника за 30+6 млн евро.

В прошлом сезоне Габри Вейга принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.

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