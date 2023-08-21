Основной хавбек Атлетико может перейти в Аль-Ахли

Полузащитник Атлетико Родриго Де Пауль может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Аль-Ахли принял решение переключиться с Петра Зелиньского на футболиста сборной Аргентины. Переговоры уже находятся в активной фазе.

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Игрок стал главной целью Аль-Ахли, но договориться о трансфере будет непросто. "Матрасники" могут расстаться с игроком лишь за большую сумму.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего игрока два года и семь ассистов в 30 матчах Ла Лиги.

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