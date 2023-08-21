iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Основной хавбек Атлетико может перейти в Аль-Ахли

Де Пауль интересен клубу из Саудовской Аравии.
Сегодня, 19:22
Родриго Де Пауль / Getty Images
Родриго Де Пауль / Getty Images

Полузащитник Атлетико Родриго Де Пауль может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Аль-Ахли принял решение переключиться с Петра Зелиньского на футболиста сборной Аргентины. Переговоры уже находятся в активной фазе.

Читай также: Атлетико подписал форварда, который забил им неделю назад

Игрок стал главной целью Аль-Ахли, но договориться о трансфере будет непросто. "Матрасники" могут расстаться с игроком лишь за большую сумму.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего игрока два года и семь ассистов в 30 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли атлетико мадрид Родриго Де Пауль

Статьи по теме

Атлетико подписал форварда, который забил им неделю назад Атлетико подписал форварда, который забил им неделю назад
Барселона продвинулась в переговорах по аренде Феликса Барселона продвинулась в переговорах по аренде Феликса
Атлетико с трудом одолел Гранаду Атлетико с трудом одолел Гранаду
Клуб из Саудовской Аравии предложил мизерную сумму за игрока Ливерпуля Клуб из Саудовской Аравии предложил мизерную сумму за игрока Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Многомиллионный новичок Челси вдохновился речью президента UFC после своего трансфера
Европа20:53
Алексис Санчес изъявил желание вернуться в бывший клуб
Легкая атлетика20:46
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал бега на 400 м
НБА20:27
Дончич анонсировал серию документальных короткометражек о сборной Словении
Европа20:20
Ливерпуль намерен обжаловать дисквалификацию Мак Аллистера
Европа20:04
Манчестер Сити договорился о трансфере вингера Ренна
Европа19:55
Анри станет главным тренером молодежной сборной Франции
НБА19:50
Харден рассказал, почему он назвал генменеджера Филадельфии лжецом
Европа19:35
Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете
Европа19:22
Основной хавбек Атлетико может перейти в Аль-Ахли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK