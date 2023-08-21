Атлетико подписал форварда, который забил им неделю назад

Саму Омородион пока провел единственный матч в Ла Лиге.

Мадридский Атлетико объявил о подписании 19-летнего Саму Омородиона.

Испанец нигерийского происхождения перебрался в столичный клуб из Гранады, так как "матрасники" активировали опцию выкупа в 6 млн евро.

Но самое интересное в этой истории то, что неделю назад в первом туре Ла Лиги Гранада играла против Атлетико. Единственный гол в ворота хозяев забил именно Омородион.

Это был дебютный матч молодого испанца, увы, его команда проиграла Атлетико 3:1.

Ранее, напомним, сообщалось, что английский аутсайдер готов окончить трансфер чемпиона мира.

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