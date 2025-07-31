Обамеянг после сезона в Саудовской Аравии вернулся во Францию
Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пополнил состав Марселя.
О подписании своего бывшего игрока французский клуб объявил на официальном сайте.
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Контракт 36-летнего форварда с провансальцами будет рассчитан на два сезона - до июня 2027 года.
Во французский клуб Обамеянг вернулся в статусе свободного агента, ранее расторгнув контракт с Аль-Кадисией из Саудовской Аравии.
Напомним, что Обамеянг, отыграв сезон в Марселе, был продан в Аль-Кадисию минувшим летом за девять миллионов евро. В составе саудовской команды нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, отличившись 21 голом и тремя результативными передачами.
Напомним, ранее Аль-Кадисия закрыла трансфер лучшего бомбардира Серии A.
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