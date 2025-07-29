iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Президент Динамо отреагировал на слухи о 15-миллионом предложении по защитнику команды

В киевском клубе высказались об интересе из Франции к Тарасу Михавко.
Сегодня, 09:52       Автор: Игорь Мищук
Тарас Михавко / Getty Images
Тарас Михавко / Getty Images

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что французский Марсель якобы готов заплатить 15 миллионов евро за защитника киевлян Тараса Михавка.

Глава "бело-синих" заявил, что никаких официальных предложений по 20-летнему футболисту в клуб не поступало.

Читай также: Топ-клуб Франции предложил 15 миллионов евро за игрока Динамо

"Это все сплетни. Ни один клуб не делал официального предложения по Михавко", - приводит слова Суркиса BLIK.ua.

Отметим, что в минувшем сезоне Михавко провел за Динамо во всех турнирах 39 матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо присоединился к ПСВ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы марсель Динамо Киев Игорь Суркис Тарас Михавко

Статьи по теме

Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в третьем испанском дивизионе Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в третьем испанском дивизионе
Бразильский талант стал одноклубником Довбика в Роме Бразильский талант стал одноклубником Довбика в Роме
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут второй матч в квалификации Лиги чемпионов Календарь Динамо: "бело-синие" проведут второй матч в квалификации Лиги чемпионов
Ньюкасл согласовал контракт с заменой своему основному форварду Ньюкасл согласовал контракт с заменой своему основному форварду

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет в квалификации Лиги чемпионов, другие матчи в отборе
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина11:25
Рух презентовал новую форму на сезон
Европа11:08
Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в третьем испанском дивизионе
Бокс10:55
Рой Джонс рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком
Европа10:28
Бразильский талант стал одноклубником Довбика в Роме
Лига Чемпионов10:25
Динамо - Хамрун: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов
Киберспорт09:55
NaVi - NiP: онлайн-трансляция матча на IEM Cologne 2025
Украина09:52
Президент Динамо отреагировал на слухи о 15-миллионом предложении по защитнику команды
Бокс09:30
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Украина09:02
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут второй матч в квалификации Лиги чемпионов
Бокс08:43
"Заслуживает своего шанса": тренер назвал соперника для Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK