Президент Динамо отреагировал на слухи о 15-миллионом предложении по защитнику команды

В киевском клубе высказались об интересе из Франции к Тарасу Михавко.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что французский Марсель якобы готов заплатить 15 миллионов евро за защитника киевлян Тараса Михавка.

Глава "бело-синих" заявил, что никаких официальных предложений по 20-летнему футболисту в клуб не поступало.

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"Это все сплетни. Ни один клуб не делал официального предложения по Михавко", - приводит слова Суркиса BLIK.ua.

Отметим, что в минувшем сезоне Михавко провел за Динамо во всех турнирах 39 матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо присоединился к ПСВ.

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