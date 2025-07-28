Топ-клуб Франции предложил 15 миллионов евро за игрока Динамо

Защитник Динамо Киев Тарас Михавко может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Услугами футболиста интересуется Марсель. Об этом сообщает футбольный комментатор Виктор Вацко.

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"Порту был в претендентах на игрока прошлым летом, Марсель сейчас. 15 миллионов евро предложения. При правильной работе, продав футболиста из УПЛ за 15 миллионов, найти на его место двух игроков на 5-6 миллионов, разве это не 10 миллионов чистой прибыли?

Если бы Динамо зимой продало Бражка в Вулверхэмптон и Михавка сейчас – я бы первый сказал: "Браво! Берите пример и учитесь, как клуб готовит своих воспитанников, продает и качественно компенсирует эти продажи".

Ранее сообщалось, что новичок АПЛ заинтересовался одним из лидеров Шахтера.

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