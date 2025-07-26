Новичок АПЛ заинтересовался одним из лидеров Шахтера
Английский Сандерленд продолжает попытки усилиться перед стартом в АПЛ.
Как сообщает Фабрицио Романо, «черные коты» собираются заняться позицией вратаря. В качестве возможного усиления этой линии рассматривается Дмитрий Ризник.
Сандерленд связался с руководством Шахтера, чтобы выяснить потенциальные детали сделки. Клубы еще не вступили в официальные переговоры.
В это межсезонье новичок элитного дивизиона усилился полузащитниками Энцо Ле Фи, Ноа Садики и Хабибом Диарра, вингерами Шемсдином Тальби и Симоном Адингрой и левым защитником Рейнильдо Мандавой на общую сумму в 115 млн евро. Также ходят слухи о трансфере Гранита Джаки
Напомним, ранее сообщалось, что еще одним лидером Шахтера заинтересовался немецкий клуб.
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