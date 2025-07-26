Новичок АПЛ заинтересовался одним из лидеров Шахтера

Дмитрий Ризник может оказаться в составе Сандерленда.

Английский Сандерленд продолжает попытки усилиться перед стартом в АПЛ.

Как сообщает Фабрицио Романо, «черные коты» собираются заняться позицией вратаря. В качестве возможного усиления этой линии рассматривается Дмитрий Ризник.

Сандерленд связался с руководством Шахтера, чтобы выяснить потенциальные детали сделки. Клубы еще не вступили в официальные переговоры.

В это межсезонье новичок элитного дивизиона усилился полузащитниками Энцо Ле Фи, Ноа Садики и Хабибом Диарра, вингерами Шемсдином Тальби и Симоном Адингрой и левым защитником Рейнильдо Мандавой на общую сумму в 115 млн евро. Также ходят слухи о трансфере Гранита Джаки

Напомним, ранее сообщалось, что еще одним лидером Шахтера заинтересовался немецкий клуб.

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